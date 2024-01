We roepen heel Nederland op - al die 17,9 miljoen mensen - te gaan staan. Indien mogelijk natuurlijk, personen in een rolstoel mogen lekker blijven zitten, baby's mogen lekker hun luier volschijten, enz. Pak elkaar allemaal bij de hand. Maak een grote cirkel met z'n allen. En dan roepen we: één twee drie, WAT FIJN MAIKEL VAN ZUIJLEN EN ZIJN VRIENDIN NADINE! Okee iedereen klaar daar gaan we dan: één twee drie, WAT FIJN MAIKEL VAN ZUIJLEN EN ZIJN VRIENDIN NADINE! "De wereldreis van een Nederlands stel dreigde te eindigen bij Machu Picchu in Peru." Er waren ongeregeldheden, toen moesten ze een stukkie lopen en kwamen ze laat bij het hotel. Algemeen Dagblad: "Het had niet veel gescheeld of het reisschema van Van Zuijlen (34) en zijn vriendin Nadine (30) was volledig overhoop gegooid door het bezoek aan Machu Picchu." NOU ECHT WEL! Eén twee drie, WAT FIJN MAIKEL VAN ZUIJLEN EN ZIJN VRIENDIN NADINE!