Goed nieuws voor iedereen die naar de mummies gaat kijken bij de mummietentoonstelling 'Oog in oog' in het Allard Pierson museum (loopt al sinds 6 oktober, nu pas deze foto, gaarne daar op wijzen in ophefreconstructie in de Volkskrant, red.) in Amsterdam maar heel erg graag in gesprek wil over het gebruik van het woord 'mummie'. Dat kan gewoon! Het Allard Pierson museum is zich namelijk bewust van de discussie rondom gevoelige woorden zoals 'kankerlijer', 'kutmarokkaan', 'neger', en... 'mummie'. Het gebruik van het woord 'mummie' is natuurlijk ontzettend kwetsend voor tot mummie gemaakten en het zou zomaar kunnen dat iemand daar een medewerker van het Allard Pierson Museum voor verantwoordelijk houdt in een vlammend opinie-artikel in Het Parool. Maar dat kan dus niet meer! Want er is een bordje! Komt alles toch nog goed!