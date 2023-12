Na de breek de Congressional Hearing met de presidenten van Harvard, University of Pennsylvania en MIT waarin alledrie de presidenten van mening waren dat 'het aan de context ligt of je op mag roepen tot genocide tegen joden.' Tuurlijk, de semantische moeilijkheid was dat 'From the river to the sea, Palestine will be free' en 'Intifada! Intifada!' natuurlijk naar de geest een oproep tot de genocide op joden in Israël zijn, maar niet naar de letter. Die nuance bleek echter, terecht, volkomen onhoudbaar en leidde dit weekend al tot het aftreden van U Penn president Elizabeth Magill.

Maar nu ligt ook Harvard-president Claudine Gay ineens vanuit zoveel hoeken onder vuur dat je begint te vermoeden dat ze een spoor van Diversty, Equity and Inclusion (DEI)-vernieling trok voordat ze een keer op die hoogste stoel terecht kwam, maar waar tot vorige week niemand iets van durfde te zeggen, omdat ze de eerste zwarte vrouwelijke Harvard-president is met precies zo'n vervelende """sociale wetenschap"""-bril die je verwacht.

Nou, dat decorum is vervallen, want het komt inmiddels echt uit alle hoeken. Beschuldigingen van plagiaat, woedende alumni, nóg meer plagiaat waaronder van deze andere zwarte vrouwelijke professor die nu ook oproept tot haar ontslag, en beschuldigingen van algehele morele verdorvenheid die je verwacht van zo'n _DEI_-tarantula. Uiteraard eisen ook de neocons van de National Association of Scholars haar ontslag wegens haar racistische toelatingsbeleid en "Her vindictive and arbitrary administrative punishment of Harvard college members."

Bill Ackman schreef vier uur geleden overigens nog: "From a source I trust: Claudine Gay will not resign and the governing boards decided not to terminate her as president of Harvard." Eerdere stuurde Harvard deze totale cultbrief naar al zijn leden in een oproep de president te steunen.

INSTANT UPDATE - De Harvard Crimson schrijft: "Harvard President Claudine Gay will remain in office with the support of the Harvard Corporation". Iemand die ook gestudeerd heeft en naar voetbal kijkt zegt: "D__it is wel zoals voetbalclubs een uur voor het ontslag zeggen dat ze alle vertrouwen in de trainer hebben. “Fijne verjaardag John Lammers.”" Ondergetekende begrijpt geen van beide citaten maar het klinkt aannemelijk.