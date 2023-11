Primeur voor SBS6 nu. Het eerste verkiezingsdebat van de zender sinds de oprichting 28 jaar geleden en dan meteen het premiersdebat tussen de grote drie: Omtzigt, Yeşilgöz en Wilders (en Timmerfrans die de strijd om het torentje wegens stedentrips naar Berlijn en Malaga lijkt te hebben opgegeven). Spannend ook omdat het de eerste confrontatie tussen de NSC'er en PVV'er (vooralsnog weinig vooruitgang in het vredesproces) wordt. Presentatie in handen van de Frits-Wester-voor-op-de-camping Wilfred Genee gesecondeerd door parlementair tweemansleger Sam Hagens en Merel Ek. Burgerparticipatie met leden van het Hart van Nederland-panel over gezondheidszorg, wonen, migratie en bestaanszekerheid. Aansluitend in VI het oordeel van politiek analisten René van der Gijp en Johamas Derksen.

Update 20:34 - Omtzigt ziet geen ruimte voor een kabinet met PVV omdat in Wilders’ verkiezingsprogramma zaken staan die tegen de vrijheid van godsdienst ingaan. De PVV’er reageert: die islamstandpunten staan in de ijskast. Genee laat de kwestie verder liggen.

Update 20:43 - Een kabinet Wilders/Timmermans lijkt uitgesloten. De PvdAGroenLinkser eist van Wilders meer nuance over Nederlanders met een buitenlandse achtergrond. Wilders: "U kunt eisen tot u een ons weegt en dat kan nog wel even duren."

Update 20:53 - De burgerwachter uit Budel waar Caroline van der Plas eerder al voor in de bres sprong is er ook. Hij wil weten wat de heren en dame voor Budel gaan doen.

Update 20:57 - Discussie over dwangwet en grenzen sluiten volgt. Burgerwachter concludeert dat hij niets is opgeschoten.

Gamechanger!