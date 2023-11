Mijn ouders emigreerden begin jaren '50 naar Suriname. In de jaren '70 kom ik naar Nederland om te gaan studeren in Delft. Als ik dan laat zien dat in Suriname alles 4,5x groter is, ook het huis van mijn ouders, wordt ik erg gepest door linkse studenten uit rijtjeshuizen. Dat was terwijl ik nog moest acclimatiseren in Nederland. Ik wil nou nog maar één ding weten, waar moet ik op stemmen zodat Groenlinks-PvdA niet in de regering komt.