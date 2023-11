Ouwehand: "is dit echt?". JA mevrouw Ouwehand, dit is echt! Dit geeft weer zo'n goed inkijkje dat mevrouw Ouwehand dit zich natuurlijk helemaal niet voor kan stellen, want in haar eigen wijkje heeft ze er echt nooooit last van hoor. Heel sterk van Caroline die even ingrijpt op het stukje lacherige cabaret wat ze probeerden te maken.

En dan die Raoul, bah, die probeert voorzichtig de draak met die jongen te steken en als hij onverwacht tegengas krijgt draait hij zijn verhaal, nou ja het is verschrikkelijk voor die mensen, politie moet ingrijpen want zo hebben we dat afgesproken in dit land. Laffe vertoning. En dat zinnetje "want zo hebben we dat afgesproken in dit land". Ja Raoul, maar dat gebeurt niet en hoe gaan we dat dan oplossen met zijn allen, door die jonge belachelijk te maken met zn "dikke buik en strakke shirtje"?