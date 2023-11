We zijn verheugd te kunnen melden dat de enige echte Theodor Holman onze vierde gast is tijdens de GeenStijl TK23 Uitslagenavond! U kent Theodor natuurlijk als De Grote Columnist van Het Parool. Henk Spaan belde nog dat hij de Grote Columnist van Het Parool genoemd wilde worden, maar Henk Spaan krijgt van ons een 3 voor schrijven (wel een 7 voor dichten). Theodor is ook journalist, schrijver en interviewer, wij kennen 'm vooral als buitengewoon aardige en onderhoudende kerel, en tevens als vriend van de show. Hij presenteerde Nazomergasten en landde al als Wijze Uil in onze studio toen we nog erg jong en erg onbezonnen waren. We zijn trots en blij en gelukkig dat hij er opnieuw is, en wel op woensdagavond 22 november, bij de GeenStijl TK23 Uitslagenavond, LIVE op GeenStijl! PS. Een liveshow maken kost geld. Helpt u mee? Doneer!

Deze (Hol)man

Hebt u de stationsreclame al gezien?

