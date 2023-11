Vol trots kondigen wij aan onze derde gast voor de GeenStijl TK23 Uitslagenavond: Roderick Veelo! Radiomaker, televisiepresentator, Wie is de Mol-finalist, columnist, duider, opiniemaker en bovennatuurlijk knappe Jonge God voor iemand die net 59 jaar oud geworden is. De laatste jaren kent u Veelo natuurlijk vooral als host van de beste podcast van Nederland, de TPO Podcast, waar hij een koningskoppel vormt met Bert Brussen. En JONGENS wat horen we de laatste weken toch weer, met Bertje Brussen in topvorm, dat de TPO Podcast een BROODNODIG geluid is in het medialandschap. Woensdagavond 22 november zit Roderick bij ons in de studio, tijdens de GeenStijl TK23 Uitslagenavond, LIVE op GeenStijl! PS. Een liveshow maken kost geld. Helpt u mee? Doneer!

