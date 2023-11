Zag net, dat er op Trouw een artikel is geplaatst, waarin men zijn/haar afgrijzen uitspreekt over het feit dat veel mensen liever Wilders dan Timmermans in een nieuwe coalitie zien zitten. Dat noemen ze "een horrorcoalitie" en "de debilisering van de politiek".

Kan er verder niet bij, want betaalmuur, maar de teneur is wel duidelijk.

Tout deugend Nederland kan/wil maar niet begrijpen, waarom mensen absoluut niet de combi GL/PvdA met Timmermans in een nieuw kabinet willen hebben.

Ik daarentegen begrijp dat heel goed, en de meesten hier ter GS ook, uiteraard.