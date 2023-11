"Het CIDI meldt een toename in antisemitische incidenten van 818 procent sinds 7 oktober.''

Maar ''gelukkig'' zijn er ook een handjevol 'islamofobe' incidenten te melden. In de Volkskrant vandaag de hele pagina 3 over een moskee in Culemborg, waar een 'verwarde man' (die al bekend was bij de politie), zaterdagnacht wat ruiten aan diggelen heeft geslagen. Nou keur ik dit soort acties ten stelligste af, geen enkel misverstand, maar ik vraag me af of dit soort incidenten nou echt zijn te vergelijken met de enorme toename van antisemitisme die het CIDI registreert.

Ik heb toch de indruk - maar beschik over te weinig gegevens - dat de moslims wel weer heel gemakkelijk de slachtofferrol aannemen: ''Nadat een ‘verwarde man’ afgelopen weekend zeven ramen van de moskee aan diggelen had geslagen, riep het moskeebestuur alle ouders op hun kinderen thuis te houden. ‘We hopen dat we extra beveiliging krijgen’, aldus secretaris Selcuk Demirci. ‘Straks komt hij terug met een bijl.'' Zo van, zie je wel, niet alleen de joodse scholen sluiten en laten hun kinderen thuis blijven, wij ook, hoor. Andere incidenten die genoemd worden in het artikel zijn lastig te verifiëren, en een paar komen bij mij gewoon ongeloofwaardig over. Maar dit is echt weer een 'slachtofferverwijt':

"Het valt me op dat momenteel joodse scholen en synagogen wel extra beveiligd worden’, zegt hij, zorgvuldig zijn woorden kiezend. ‘Dat is natuurlijk ook belangrijk, alle geweld en dreiging is even erg.’ De politie Oost-Nederland laat desgevraagd weten geen reden te zien voor extra maatregelen bij de Culemborgse moskee.''

Zij wel, wij niet. Nogmaals, ik kan eea niet heel goed beoordelen, maar ik ben er van overtuigd dat de dreiging richting joodse burgers - niet alleen in Nederland -

vele malen groter en serieuzer is dan de dreiging richting moslims.