Een stukje zendtijd voor politieke partijen zonder een specifieke partij te noemen in de T. deze dagen. Dit weekend kwam het falende uitzetbeleid uit Ter Apel rollen en vandaag is de overlast in het openbaar vervoer in de regio aan de beurt. Het zal u niet verbazen dat die niet minder is geworden nu de wekelijkse instroomaantallen naar recordhoogte stijgen en de situatie in het aanmeldcentrum "uiterst kritiek" is. "Het zijn al lang niet alleen meer de bekende lijnen waar de zogenoemde veiligelanders voor problemen zorgen, maar we zien het overal ontsporen en onze mensen zijn daarbij de kop van Jut." Gezellig. Op steun van de politie kunnen de chauffeurs en boa's steeds minder rekenen, want die zijn te druk met bierkratfotografen bekeuren. En zelfs als de politie komt opdagen, is er vrij weinig dat oom agent kan doen. Uitzetten is niet mogelijk en het mag duidelijk zijn dat boetes geen indruk maken. Met de huidige regels en afspraken staan we volledig machteloos tegen deze ongewenste asocialen. Om toch te eindigen op een positieve noot, moeten we even complimenten uitdelen aan de anonieme chauffeur achter deze quote. "Er kwam er een keer één met gebalde vuist op me af. Ik ben geen klein ventje. Die gast stond zo weer buiten." Met zulke mannen komen we er wel. Met het huidige beleid niet.