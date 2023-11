F: Maar als dat uit de mond van een VVD-er komt is dat retoriek om weer stemmen te krijgen.

Nee, niet ‘we zullen’ het moet zijn: We gaan vaker nee verkopen aan migranten en asielzoekers. Ook gaan we kritischer kijken waar deze mensen vandaan komen, we geven voorrang aan mensen uit de EU met een enkele nationaliteit van een van de EU landen, dan uit landen met vergelijkbare waarden en gaan strenger en kritischer zijn bij mensen uit gebieden die een anti-westerse sentimenten koesteren, die gaan vaker ‘nee’ horen.

Nederland is nu het dichtst bevolkte land van Europa na Malta, Nederland heeft ruim zijn verantwoordelijkheid genomen en dat heeft zijn prijs, nu is het tijd om onszelf op 1 te zetten en onze eigen zaken op orde te krijgen. Tot die tijd richten we onze blik voorlopig naar binnen, later -wanneer precies is weten we voorlopig niet- richten we de blik weer naar buiten.

Uiteraard blijven we wel naar buiten kijken, we blijven betrokken maar eerst leggen we het grootste deel van onze aandacht naar binnen. Immers als het goed gaat met ons kunnen we ook goed zijn voor anderen.

En nu gaat het niet goed met ons en daarvan zijn ook de mensen die we ruimhartig opnemen en een fatsoenlijk leven met bestaanszekerheid beloven de dupe. Dat is een onhoudbare situatie.