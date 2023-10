Het is mooi om Max te zijn. Je woont niet in Gaza, dit ligt in je bed, je hebt je kampioenschap al binnen en die laatste races in het jaar zijn slechts een extraatje. Een veredelde testsessie met prijzen aan het einde van de rit. Dan maakt het niet uit dat je een keer niet op pole staat, omdat het team zich al focust op de auto van volgend jaar en de RB19 de laatste paar races zonder updates moet uitzingen. En omdat de constructeurstitel ook al binnen is, maakt het tevens niet uit dat die slappe burrito naast je om de oren wordt gereden door Ricciardo in een AlphaTauri. Dan kan Papa Burrito wel claimen dat kleine Checo nog tien jaar naast Verstappen rijdt, maar met deze resultaten zit hij volgend jaar de races gewoon in su casa op de televisie te kijken. En die twee Ferrari's voor Max' neus? Ach, die verzanden in de keuzestress over hun strategieplannen A tot en met H, die uiteindelijk allemaal niet werken. Alleen Mercedes leek vorige week even echte weerstand te bieden, maar die zaten in de kwali weer niet lekker in hun salsa en starten een stukje verder terug op de grid. De kans op een Wilhelmus tussen de boeroepende Mexicanen is weer aanzienlijk en daar doen we het voor. Om 21:00 uur doven de lichten en is het 'Vamos Max'!