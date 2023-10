Het maakt ook helemaal geen zak meer uit voor die Sylvie Meis he. Als er maar een grote pik aan zit en het een stoot geld op de bank heeft. De nieuwe verovering van La Meis schijnt ondernemer Wim Beelen te zijn. Zo gaat dat: Sylvie Meis lekt zelf naar Bild dat er een nieuwe bok op zit. Bild schrijft dat op want klikkerdeklik. Iedereen neemt het over. Dan belt Sylvie Meis wat bevriende fotograafjes: "Joehoe dan en dan en daar en daar kom ik precies op die tijd de zee uit lopen. Dan geef ik Wimmetje een kusje kunnen jullie fotootje maken. Dan hebben we 's avonds zes keer seks. En dan ruil ik Wimmetje weer in voor een ander exemplaartje." En zo blijft Sylvie Meis in de media en, een soort van, relevant. Wim Beelen, die binnenkort van het management van Sylvie een aangetekende brief krijgt dat-ie weer op mag bokken, is een stukadoor eigenaar van de Beelen Groep en goed voor 200 miljoen euro. Kan Syl weer mooi een paar nieuwe handtasjes kopen. Gefeliciteerd meid! En jij natuurlijk ook, Wimpie.

Kijk dan wat een lekkere 200 miljoe... euh wat een lekkere vent