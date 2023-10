Dit: is gewoon niet waar

Oekraïne verkeert voorlopig nog in oorlog en heeft helemaal geen geld behalve dat van oligarchen en het geld dat het nu al gratis van u krijgt. Moldavië heeft ook niks behalve Russisch kruitvat Transnistrië. En over de Balkan willen we het al helemaal niet hebben. Maar laat het maar aan een "Europa-deskundige gespecialiseerd in EU-uitbreiding" van het Clingendael om u te overtuigen dat 2+2 geen 4 is. Reden: Rusland en het 'garanderen van onze veiligheid'. Alsof 1) die in het geding is en 2) dat een EU- en geen NAVO-mandaat is.

En waarom doen we nou toch altijd heel gewichtig alsof die """EU-toetredingseisen""" objectieve maatstaven zijn, en geen cosmetisch afvinklijstje waarin zelfs een ordinair voorschot op de realiteit uiteindelijk al volstaat. In 1994 had de EU twaalf lidstaten. Daarvan voldeden de begrotingen en monetaire zindelijkheid van de helft (!), namelijk België, Spanje, Frankrijk, Italië, Griekenland en Portugal, geenszins aan de Noord-West-Europese standaard. En nog steeds niet, trouwens. Polen is ook netto-ontvanger natuurlijk, namelijk netto-ontvanger van ONZE LANGE LAT.

Maar dit is dus wat er gebeurt als je verveelde mannen te lang boven een landkaart zet; de verenigingsdrang laat zich niet onderdrukken. En het is ook niet alsof u hier verder veel over te zeggen heeft, en ook dat weet iedereen.

En voelt u zich Europeaan vandaag (dwz Serviër, Kosovaar, Moldaviër, Oekraïner)

Ondertussen deze taal van nog een netto-ontvanger - behalve in migranten