Sterker nog dat is het geval als je hier bent ingeschreven of al 4 maanden rondrijdt en niet de intentie hebt om het land te verlaten.:

"Met ingang van 1 januari 2014 is in artikel 7, derde en vierde lid, van de Wet MB 1994 een woon- cq. vestigingsplaatsvermoeden opgenomen. Deze wetswijziging is tot stand gekomen naar aanleiding van de aangenomen motie Van Vliet (Kamerstukken II 33 402, nr. 37). Het woonplaatsvermoeden houdt in dat een natuurlijk persoon geacht wordt voor de motorrijtuigenbelasting in Nederland te wonen indien de houder is ingeschreven in de basisregistratie personen genoemd in artikel 1.2 van de Wet basisregistratie personen (BRP) of zich had moeten inschrijven in de BRP (4 maanden of langer verblijf in Nederland). Het vestigingsplaatsvermoeden betekent dat een onderneming of rechtspersoon geacht wordt voor de wet MB 1994 in Nederland te zijn gevestigd indien de onderneming of rechtspersoon is ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel (KvK). In de praktijk blijkt het voor de belastingdienst lastig en zeer arbeidsintensief de woonplaats te achterhalen van een houder van een in het buitenland geregistreerd motorrijtuig. De wetgever wil met deze bepalingen de belastingdienst meer handvatten geven voor het toezicht en de handhaving van de verplichting tot het betalen van motorrijtuigenbelasting. Het is voor de belastingdienst eenvoudiger na te gaan of iemand bij de BRP is ingeschreven dan op basis van feiten en omstandigheden (het woonplaatsbeginsel in artikel 4 van de AWR) te moeten onderzoeken of iemand ingezetene is. Het woonplaatsbeginsel in de AWR en de dwingende definitie van verblijfplaats in Richtlijn 83/182/EEG (zie internationale context) blijft echter leidend. De bewijslast is met deze bepalingen neergelegd bij de belastingplichtige waarbij een vrije bewijsvoering geldt. De belastingplichtige heeft de mogelijkheid aan te tonen dat op grond van de AWR danwel de Richtlijn zijn woonplaats niet in Nederland is gelegen. Dit is bijvoorbeeld het geval als de beroepsmatige en persoonlijke bindingen van de houder niet beiden in Nederland zijn gelegen waarbij de plaats van de persoonlijke bindingen de doorslag geven of de houder uitsluitend in Nederland verblijft voor studie of detachering. Blijkt dat iemand inderdaad in Nederland woont dan gaat de wettelijke fictie (artikelen 7 en 13 van de Wet MB 1994) gelden en wordt de belasting nageheven vanaf de datum waarop de houder zich heeft ingeschreven, of had moeten inschrijven in de BRP ((art. 34 en 37 Wet MB 1994)."