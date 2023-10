Hee kijk daar heb je weer een verdediger van de stelling 'het is helemaal niet hypocriet dat ik als klimaatstrijder de halve wereld over vlieg'. Wouter Waayer verdient zijn geld als 'groene influencer' en dat doet hij zo goed dat hij er van op vakantie kan naar Thailand. Lekker gedaan Wouter en van harte gefeliciteerd, ook met dit volstrekt niet aandachttrekkerige reclamestukkie in het AD. "Op Instagram werkt de Almeloër nu als een fulltimegreenfluencer, waar hij in samenwerking met het Utrechtse bedrijf Belle & Co groene producten promoot voor zijn 11.000 volgers. Zijn groene drijfveer is behalve zijn overtuiging ook zijn verdienmodel geworden."

En kijk. Wouter ging dus op reis naar Thailand en kreeg toen allemaal kritiek en hij dacht meteen: dat is weer materiaal voor een nieuwe video. Wel jammer dat zijn verhaal niet verder komt dan 'het is allemaal afleiding' en dat hij vervolgens het nepnieuws verspreidt dat 'een beter milieu begint bij jezelf' bedacht is door BP. Die slogan is 1991 bedacht door Postbus 51 en misschien hebben wij gemist dat de overheidscommunicatie toen werd geïnfiltreerd door een vijfde colonne van mensen met een BP-lidmaatschapskaart, maar waarschijnlijk heeft Waayer de klok van Jaap Tielbeke horen luiden en begrijpt hij niet helemaal waar de klepel hangt. Maar hee. Wij zeggen altijd maar: een beter milieu begint bij een beter verdienmodel. Move the product Wouter, of het nou in Thailand is of op de A12. Ideaal ook, als Wouter deze gast tegen het lijf loopt, kan hij gewoon zeggen: "Maar meneer, ik bén hier juist aan het werk!"

Laten we wel wezen

Vliegen naar Thailand

Hoort er gewoon bij

Dat is gewoon

Je leven leven!