Het zal wel aan mij leggen, maar ik snap de logica niet.

Als je vindt dat het vliegverkeer moet worden teruggedrongen omdat het vliegverkeer zorgt voor te veel CO2 uitstoot en dus het klimaat verpest, dan zou mijn idee zijn om een maximum aantal vluchten per jaar toe te staan in het Europese luchtruim.

Een extra heffing op kerosine levert wel geld op voor de autoriteiten, maar daarmee is het klimaat nog niet gered. Vliegen blijft in vele gevallen aantrekkelijk, ook als het ticket een paar tientjes duurder worden. Ik heb eigenlijk ook niet gelezen of dat geld wat dan extra binnen komt op de één of andere manier wordt besteed dat tot gevolg heeft dat het klimaat weer wordt zoals in de jaren 1960.

Maar Wopke is consultant bij een duur bureau geweest, die zal het wel weten.

Of niet

Het EP is er in ieder geval ook niet echt van overtuigd blijkt wel.