Mee eens. Er werden wel heel makkelijk over (grond-)rechten heengestapt om een onduidelijk of onrealistisch doel te halen: corona verslaan.

Er is tijdens de corona periode toch wel sprake geweest van een overreactie en een overheid die veel te ver ging en er was weinig ruimte voor kritiek.

Ook onder dit topic zie je het weer, de ‘wappies’ en ‘schapen’ rollen over elkaar heen.

Waar is de nuance, de pandemie wet is aangenomen -de opvolger van de corona wet- terwijl het lang niet duidelijk is hoe zinvol en noodzakelijk diverse maatregelen waren en wat eventuele negatieve bijeffecten waren.

Dat de kamer onvoldoende kritisch is, zoveel is duidelijk en dat die te snel en onzorgvuldig wetten aannemen is ook duidelijk. Maar goed voorlopig vechten ‘de wappies’ en ‘de schapen’ elkaar de tent uit en heeft de regering een controversiële wet aangenomen die de regering verstrekkende macht geeft bij een volgende pandemie. Met zo’n volksvertegenwoordiging heb je geen vijanden meer nodig.