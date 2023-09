"Hij wil mij straffen om wat ik maatschappelijk doe".

Tekenend voor dit soort karakters. In deze paar woorden vind je een complete geesteshouding terug, een totaal mens- en wereldbeeld ook. Dit is de houding van de onverdraagzame, onbuigbare prediker die in de overtuiging leeft de waarheid in pacht te hebben en ook het privilege om die waarheid aan de mensheid op te dringen, gecombineerd met de arrogantie van de slimme, sluwe vos die van de hoed en de rand weet en met zijn dossierkennis het systeem vaak te slim af is.

Dit zijn geen mensen die iets van liefde tot de naaste voelen, die weten wat compassie is, verdraagzaamheid, die zich in kunnen leven in het perspectief van de ander, o nee, dit zijn de onverdraagzamen, de rigide, koude, kille, neerbuigende, hautaine karakters voor wie maar één kwestie speelt, gelijk hebben en gelijk krijgen.

Ecce homo. Zie een zielige, bekrompen, eendimensionale, verwrongen, verzuurde man, die leeft in een dimensie waarin zijn waarheid dé waarheid is, waarin er absoluut geen ruimte is voor welk ander perspectief dan ook, welk tegenargument dan ook, welke poging dan ook voor een gesprek, een dialoog, een uitwisseling van gedachten.

Voor Vollenbroek is er maar één waarheid, zijn waarheid, een perspectief, zijn perspectief, een redelijkheid, zijn redelijkheid, een rechtvaardigheid, zijn rechtvaardigheid.

Zie de haat ook, de diepe haat jegens eenieder die zijn waarheid niet voor zoete koek slikt, jegens de ongelovige, de afvallige. De hatende heeft geduld, bveel geduld, leeft op zijn gevoelens van gram en misprijzen, geboelens die hem verteren maar tegelijkertijd de kracht geven om door te gaan en zijn kans af te wachten om terug te slaan, precies op het moment dat de tegenstander maximaal kwetsbaar is. De hatende vergeet niet, verteert niet, wacht geduldi af tot het moment daar is om toe te slaan. Zijn wraak zal zoet zijn. "Wacht maar, mijn tijd komt nog wel, in het uiterste geval als Laatste Oordeel!"

Vollenbroek, de reïncarnatie van de prediker die God aan zijn zijde wist. God, klimaat, natuur, wereld, het maakt geen verschil, het is steeds Het Kwaad, De Duivel die bestreden moet worden.