Snap de ophef niet.

Dit is even integer en en even zuiver als het met volle overtuiging dragen van een regenboogband , maar dan enkel als het zo uitkomt, als het gratuit is.

Het organiseren van die veiling was als het kopen van een aflaat, iets doen wat je niks kost om daarmee te veinzen dat je kosten noch moeite spaart.

We lezen bij RTL:

"Dat de KNVB eerder zei het volledige veilingbedrag van 380.000 euro zou overmaken 'is toen fout gecommuniceerd' "

Nou, dat is dan toch een grove fout, een onvergeeflijke fout, een fout die hersteld moet worden, gecorrigeerd. Maar nee, want wat lezen we verder?

"De KNVB is niet van plan om het bedrag alsnog aan te vullen."

Natuurlijk niet, het gebaar is gemaakt, de veilig is voorbij, het veilibghuis heeft zich eraan kunnen verrijken, en de KNVB wast de toch al smerige handen in onschuld, einde verhaal.

Snap dus die ophef niet. Het is de KNVB mensen, de KNVB.