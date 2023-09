Een hele briljante motie was het niet – we willen meer geld en het kabinet moet maar verzinnen waar het vandaan komt – en wat de zaak nog pijnlijker maakte was dat Caroline van der Plas ogenschijnlijk haar Harry Wijnschenk-moment meemaakte. De LPF’er (inmiddels actief bij Wybren van Hagas BVNL) ging twintig jaar eerder bij de Algemene Politieke Beschouwingen onderuit toen hij tot grote hilariteit van kabinet en Kamer (kijken vanaf minuut 15) het afgeschafte Kwartje van Kok tweemaal wilde uitgeven. Deze donderdag lag de kwestie volstrekt anders: de BBB-voorvrouw en mede-ondertekenaar Pieter Omtzigt hadden namelijk wél een suggestie voor de dekking om het minimumloon enigszins te verhogen. Doorvragen van de Tweede Kamer leerde namelijk dat het tweetal wil dat er gesneden wordt in de externe inhuur door de Rijksoverheid. Als dat ook in de motie had gestaan was er niets aan de hand geweest. Maar toen was het leed al geschied: het beeld van een falende Van der Plas en een haar uitlachende Kamer beklijfde. De BBB’ster liet zich op haar beurt zaterdag niet uit het veld slaan. Wie het laatst lacht, lacht het best, zei ze op de Bathmense Kermis waar ze even daarvoor haar kandidatenlijst had gepresenteerd. En dat zou zomaar kunnen. De sympathie van de een boel kiezers zal eerder liggen bij Lientje tegen de rest dan bij het roedel zelfvoldane beroepspolitici dat haar aanviel. Wat Van der Plas in ieder geval niet deed was de Sigrid Slachtofferkaart spelen.

De Sigrid Slachtofferkaart spelen: een al dan niet vage verwijzing naar de opgestapte D66-leider Sigrid Kaag en het door haar magere mannetjes voortdurend uitgevente slachtofferschap van nare zaken als bedreigingen, vrouwenhaat, bagger op social media en brandende fakkels. Wie tijdens de APB de kaart open en bloot op tafel legde was Jesse Klaver toen hij – volkomen terecht – door Geert Wilders bevraagd werd over de wachtgeldtoestand van zijn politiek leider Frans Timmermans. Klaver zei (terugkijken hier): “Ik verwacht dat mijn collega Timmermans de komende tijd, zeker van Geert Wilders en de collega's ter rechterzijde van de Kamer, de maat zal worden genomen op allerlei mogelijke manieren. Dat is het lot dat hem ten deel zal vallen, een lot dat eerst Sigrid Kaag ten deel viel. Ik heb daar een mening over. Ik vind dat niet juist, maar we leven in een vrij land en als u dat wilt doen, moet u dat doen.” Van de Heilige SIgrid naar de Heilige Frans, net zo makkelijk.

Zetelrover Liane den Haan speelde de kaart ook door tijdens haar bijdrage te jammeren over de vele ‘haat, frustratie en scheldpartijen op social media’ die haar ten deel zouden zijn gevallen, iets wat ze ook al zei toen Kaag haar vertrek aankondigde. Den Haans afscheidsrede werd overigens met geroffel op de bankjes ontvangen. Opmerkelijk, haar palmares bestaat hoofdzakelijk uit het meestemmen met de coalitie, slijmen bij de boys van DENK en het veroorzaken van een internationaal diplomatiek schandaal.

Kersvers CDA-leider Henri ‘de Jakhals’ Bontenbal speelde de Sigrid Slachtofferkaart ook, niet in de Nationale Vergaderzaal maar in de courant. Tegen NRC zegt hij op op de vraag waarom hij wel Van der Plas aanviel (“U dient even een vrij grove, grote gratis-biermotie in”) maar niet Omtzigt: “Henri Bontenbal, van het ‘gratis bier’, zegt dat hij niet was opgestaan bij Omtzigt omdat hij bij scherpe vragen over hem veel kritiek over zich heen krijgt van mensen. Dat weerhoudt hem ervan.” Hoe vilein wil je het hebben, het is dus de schuld van Omtzigt dat Bontenbal hem geen vraag durft te stellen. De Sigrid Slachtofferkaart: vermeend slachtofferschap cultiverend om kritiek uit de weg te gaan in de hoop daar electoraal gewin uit te halen. Die kaart had Van der Plas dus ook kunnen spelen maar ze deed het niet.

“Lach maar. Op 22 november lachen wij”, schalde het over de Bathmense Kermis.