Het mooie aan de DSB was dat je veul meer rente kon krijgen met vrij opneembaar dan bij de andere banken. En ze adverteerden zich suf op de tv. Maar ik was wel voorzichtig en had daar maar een deel staan. En toen was daar die ochtend dat Pieter Lakeman oproept om je spaargeld van die bank te halen. Dat was iets van half negen of zo, dus mijn vrouw en ik wikken en wegen, doen we het of doen we het niet. Rond half elf gedaan, elk dik pak geld nog overgeboekt naar de andere bank. 's Middags om twee uur viel het net dicht en kon het niet meer. We hadden nog een beetje laten staan, kijken wat er zou gebeuren. Het heeft jaren geduurd eerdat we dat nog terugkregen. En iets van twee jaar geleden nog een mail van de DSB bank, dat we nog een stukkie rente kregen. Mooi man. Maar we zijn die Pieter Lakeman daar nog dankbaar voor dat we de grote mik aan poet daar op tijd hebben weggehaald. Ik bedoel dan geen maandsalarisje maar genoeg om een residentie maison secundaire avec sol in La France te kopen of zo.