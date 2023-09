Terwijl u dit weekend met uw dikke reet op het strand lag te spochten, of misschien was u wel met een of andere geile zeilboot aan het stoeien op een Fries meer, is er in Ridderkerk TOPSPORT bedreven voor een heus wereldrecord. Het wereldrecord LANGSTE POLONAISE. Dat is iets om trots op te zijn in een land waar de Tweede Kamer carnaval op de basisschool wil redden. Toegegeven, we hadden de recordpoging even gemist, maar dat is omdat we niet iedere dag afreizen naar de websites van het Ridderkerks Dagblad, Albrandswaards Dagblad of bekendeartiesten.nl. Meer dan 1.200 ladderzatte apen in de polonaise op het grote plein van Ridderkerk en 's avonds lagen ze natuurlijk allemaal bij elkaar in bed. We zullen nog eens wat beleven, over negen maanden! Nu heeft Ridderkerk drie dingen om trots op te zijn: Robbert Dijkgraaf, de A38 én de langste polonaise. Gefeliciteerd iedereen die eraan heeft meegewerkt.