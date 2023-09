Op de website van The Guardian lees ik: "Reuters reports that North Korean leader Kim Jong-un’s trip to Russia and meeting with President Vladimir Putin will be a full-scale visit, Kremlin spokesperson Dmitry Peskov said.

“It will be a full-scale visit. A formal lunch is also planned,” Peskov said. Video of his remarks were posted to social media by a Russian television journalist."

Gelukkig! Aan de maag van Kim Jong-Oen is gedacht tijdens zijn staatsiebezoek. Hij komt niets tekort! ik hoorde het gerucht dat de volgende bezoeker Frans Timmermans wordt... Die zal wel wat meer krijgen dan een lunch.