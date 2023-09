Ergens in een Hilversums archief moeten de beelden liggen van CDA’er Wim Mateman die telefonisch van partijvoorzitter Hans Helgers hoort dat hij niet op lijst voor de verkiezingen van 1998 terugkeert. Historische TV waar ik als studentje ademloos naar keek. Mateman was een pijprokende CDA’er (wél vindbare bewegende beelden van hem hier) van de rechterflank (denk: Hans Hillen) die bijvoorbeeld niet te beroerd was om de communistische leiders van China destijds aan te duiden met de term bejaarde spleetogen. Mooie baas, de aasvreter zou nu ongetwijfeld een hekel aan hem hebben gehad. Enfin, Helgers wilde het CDA vernieuwen en Mateman die al sinds eind jaren 70 Kamerlid was, paste daar niet bij. Hij voelde de bui al hangen en had daarom de pers bij hem thuis in de Achterhoek uitgenodigd zodat de aanwezige journalisten zijn reactie konden vastleggen. Die was niet mals: die Helgers snapte er de ballen van en het laatste woord was er niet over gesproken. Wel dus want Mateman keerde in 1998 niet terug in de Kamer.

Een exit die wat weghad van die van Mateman is die van Ton Elias in 2017 toen het liberale zwaargewicht zijn gram haalde in de courant nadat hij erachter kwam dat hij niet zou terugkeren op de lijst. Mysterieus deze week is het vertrek van VVD’er Folkert Idsinga. Hij had al aangekondigd na de verkiezingen niet terug te zullen keren maar bleek afgelopen dinsdag bij monde van Kamervoorzitter Vera Bergkamp zijn zetel per direct te hebben opgegeven en geen zin te hebben in een afscheidsrede zoals gebruikelijk. De VVD wil niets zeggen over de kwestie anders dan dat Idsinga zijn zetel niet onbezet blijft want er gaat nog een boel gestemd worden tot de verkiezingen. Wellicht dat één en ander te maken heeft met die keer dat Idsinga tussen neus en lippen zei dat nationale held Max Verstappen een belastingontduiker is.

Over rijden, rijden, rijden gesproken. Ronduit verdrietig is het naderend vertrek van Bassiehof’s Politicus van het Jaar 2022 Daniel Koerhuis die het in zijn afscheids-X beschaafd hield. Een stijlbreuk met die tientallen andere vooral larmoyante ogenschijnlijk door ChatGPT gecomponeerde afscheidsbrieven van de afgelopen tijd. Maar een jammerlijk vertrek blijft het na nog geen zes jaar Kamerlidmaatschap. Danny, we hardly knew ye.

Het is nu wachten op de onvermijdelijke afscheidsbrief van D66’er Tjeerd de Groot die vrijdag – nota bene in De T. – ronduit vernederd werd door partijgenoot Hans Vijlbrief. De Groot doet een beetje denken aan Sidney Smeets, de gevallen D66’er die er een sport van maakt iedereen in spanning te laten of hij zijn vrijgekomen zetel (eerst Marijke van Beukering-Huijbregts, nu Hanneke van der Werf die binnenkort met zwangerschapsverlof gaat) inneemt. De omstreden De Groot zal toch ook wel snappen dat er voor hem onder het bewind van Rob Jetten, net zoals Sjoerd Sjoerdsma, geen plek meer is.

De vraag is ook hóe De Groot zijn afscheid bekend gaat maken. Zijn X heeft de D66’er namelijk inmiddels achter een slotje verborgen dus dat wordt ‘m niet.

Stille hoop hier dat hij de pers heeft uitgenodigd in zijn woonkamer in Woudsend.