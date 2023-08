Roel Geeraedts, jarenlang parlementair verslaggever en Midden-Oosten correspondent voor RTL Nieuws om uiteindelijk een échte baan te vinden als onderzoeker bij de Algemene Rekenkamer, biechtte onlangs op (en kreeg zijn gewenste absolutie van Vader Weisglas) dat hij in zijn Haagse jaren door een stompzinnige fout van de Tweede Kamer toegang had tot onder meer de notulen van het presidium. Maar het verhaal is nog mooier vertelt Geeraedts vandaag aan Rutger de Kwaai van Villamedia: de RTL journalist had niet alleen toegang tot het intranet van de Tweede Kamer maar dat van de gehéle Rijksoverheid. Lange tijd leverde dat hem een stroom aan primeurs op tot hij op donderdag 18 februari 2016 Rutte's Referendum Propaganda Plan onthulde.

Dat zit zo. Nog geen jaar voor die publicatie had Kees Berghuis afscheid genomen van RTL als chef Haagse redactie en voorlichter bij de VVD geworden. Als voormalig directe baas van Geeraedts was hij als één van de weinigen op de hoogte van de achterdeur die wagenwijd openstond. Toen hij de onthulling van Geeraedts zag, besloot hij als de eerste de beste loodgieter het lek voor zijn oud-collega's te dichten. Een naaistreek, vond razende Roel maar dat is nog niet alles. Geeraedts wilde naderhand een item over de hele affaire maken maar dat werd hem van hogerhand met een dodelijk zinnetje verboden: "We willen de relatie met Kees Berghuis goedhouden."