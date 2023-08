Trump kiest zijn woorden ook steeds zorgvuldiger valt mij op. In het interview zegt hij ook "I tought the election was a rigged election" i.p.v. (zoals hij eerder wel deed) zei "the elections are rigged" of "are stolen". Ik vermoed dat zijn advocaten hem influisteren wat hij beter wel en beter niet kan zeggen. Hiermee impliceert hij immers dat hij slechts zijn mening gaf en niet heeft geprobeerd de uitslag te veranderen.

Ik vraag me af of een jury/rechter daarin trapt. Het telefoongesprek was immers volstrekt helder t.a.v. de intenties van Trump. Maar toch interessant om op dergelijke nuance te letten.