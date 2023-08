Als je de tegels uit dit topic en dat van gisteren, over de ipod in het AZC, bij elkaar veegt, kom je tot een aanzienlijk percentage reaguurders dat de ervaring heeft dat de politie niets doet met meldingen. Mocht het toch tot een aangifte komen die niet in de prullenbak belandt, dan ketst het recht alsnog af op seponeren of taakstrafjes. Niet alleen op bestuurlijk niveau is de balans tussen eerlijk en oneerlijk, empathisch en asociaal, open en achterbaks, totaal zoek. Waarom zou je nog, zullen steeds meer brave, hardwerkende burgers zich afvragen. Voorziet een Nieuw Sociaal Contract ook in het herstellen van hun vertrouwen, of bijt Omzigt zich alleen binnenskamers in de dossiers voor de zogenaamde onderkant van de samenleving vast, terwijl op straat de wereld van de draaideurcriminelen door blijft draaien ten kosten van de middenklasse?