Er waren meerdere problemen met de Stint. Ten eerste fundamentele ontwerpfouten, waardoor bij een storing een Stint bijv. volgas ging ipv stil ging staan.

Maar een andere fout, en dat is juist wat die Stint zo makkelijk maakte, is dat elke kinderknuffeltruus zonder enige opleiding met zo'n ding mag rijden. En dat is natuurlijk debiel. Er gaan 8+ kinderen in zo'n bak. Bij die verantwoordelijkheid hoort ook een opleiding. Ken je hem nog van je eigen rij-opleiding? "Defensief rijden". Met 8 kinderen in zo'n bak moet dat natuurlijk helemaal. Maar juf mocht, zonder enige opleiding, in een geruisloze bak 25 kmh over het fietspad scheuren.

Bij de Stint was de vraag niet of, maar wanneer er een ernstig ongeluk zou gebeuren. Dat het kreng dan meteen volledig drama gaat door op een rijdende trein te klappen is natuurlijk het andere uiterste, maar uiteindelijk zouden er doden vallen, voordat het kreng verboden werd.

Overigens was een ander potentieel drama zo'n bak in een gracht geweest. Die kleuters zitten allemaal in een gordeltje. Er is er echt niet 1 die dat open krijgt als het mis gaat. Ik heb ze in Leiden met debiele snelheden langs het water zien rijden.

Een rijdende doodskist.