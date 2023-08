Traumachirurgen maken zich grote zorgen over de kwetsbaarheid van ouderen op elektrische fietsen. Meer dan ooit zien ze bejaarden met ernstig letsel in het ziekenhuis belanden, bericht de courant met lekkere ‘Mijn vrouw dacht dat ik dood was’-kop. Landelijke cijfers zijn nog niet bekend maar de E-bike, een soort fatbike voor boomers, maakt slachtoffers. Ziekenhuizen in Brabant en rond de grote steden zien tientallen ouden van dagen binnenstromen met schedel- of hersenletsel en botbreuken. Deze 'multitraumapatiënten' op leeftijd gaan onderuit met hun elektrische- of racefiets. Een deel van de fietsers komt het ziekenhuis binnen na een aanrijding, maar de meeste ongevallen zijn ‘eenzijdig’. Arts: "Zelfs vanuit stilstand kunnen ouderen best ernstig gewond raken" (schokkend voorbeeld hier, kijken op eigen risico). De rekenmeesters van het CBS zagen dit voorjaar al een zorgwekkende tendens op het gebied van Oudere & Fiets, een ontwikkeling die zich nu lijkt door te zetten. Instantupdate: OV-bike is geen alternatief.