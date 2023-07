Max won de kwalificatie, Max won de Sprint Shootout en Max won de Sprint race. Het doet er niet toe waar ie start, wat voor weer het is of hoe beroerd zijn teamgenoot presteert: Max wint. Zou het niet leuk zijn als iemand anders ook een keer mag winnen? [Hier het uitgebreid gearticuleerde enthousiasme van een F1-fan die het hele seizoen al enorm kan genieten van de vele gevechten & stuivertjeswissels áchter Max, maar weet dat ie dat niet uitgelegd krijgt aan gelegenheidskijkers en nog minder aan mensen die autootjesvroem heel saai vinden.] It's lights out and away we go, ....aaaaand Max Verstappen wins the Belgian Grand Prix!

Update: Nou. Handig die updates vooraf.