Hun eerste treffen ziet u in z'n geheel hier en eindigde met een TKO voor Poirier in ronde 4. Ditmaal verliep het anders en scoorde Gaethje een loepzuivere headkick KO in ronde 2, en dat is best knap voor iemand die om heel veel bekend staat behalve headkicks. En dan ook nog eens onmiddellijk gevolgd door een evenzo feilloze backflip vanaf de kooi.

Maar het publiek was niet alleen de grote winnaar, het was ook de grote verliezer. Want veteraan en publiekslieveling Tony Ferguson (39), een soort moordkuiken uit een leuke hel, legde het voor een zesde maal op rij af tegen z'n tegenstander. Ditmaal out cold na een zeer kundig ingezette arm triangle choke door Bobby Green - video na de breek. Rouwgetuigenissen hier.

Gaethje's volgende doel is de lichtgewicht title, die op dit moment onder in beheer is van Islam Makhachev, al vinden we eigenlijk nog steeds dat Volkanovski de eigenlijke titelhouder is, maar ons wordt nooit iets gevraagd. Meer beeld na de breek!

clean

Gevolgd door z'n signature backflip vanaf de kooi

kings

Slowmo

Post fight interview. Next: LW title tegen

Tony doesn't tap. Verlaat arena op z'n schild

the realest