Weet u nog, vroeger, Hart van Nederland? Geweldige televisie met uitstekende 112-verslaggeving, tranentrekkende emo human interest kippenvel verhalen alsmede zeker tijdens de coronaperiode kritische Haagse journalisten in de personen van Sam Hagens en Merel Ek. Maar er gaat de laatste tijd iets mis. Merel Ek zit vanwege het reces gezellig de Dolly Parton uit te hangen met Eus en Hélène en ondertussen lijkt er niemand meer op de redactie te komen. Bij de online artikelen verschijnen opeens door van die paarse broeken bedachte 'SEO-blokken' waar zelfs SBS-publiek spontaan de hik van krijgt.

En vandaag meldt de nieuwsrubriek de komst van de Mao van het Mediapark Frans Klein naar Talpa zonder ook maar te noemen dat Klein bij zijn vorige werkgever, de NPO, nog altijd geschorst is in verband met het onderzoek naar zijn rol bij het Meneer van Nieuwkerk OP JE KNIEËN gedoe. Sterker nog, de enige referentie aan de NPO is Frans Klein in die in een ongetwijfeld door de commerciële afdeling van Talpa bedachte quote rept van "een periode van reflectie". Dit is geen journalistiek. Dit is PR voor het eigen bedrijf die we bij Talpa vooral gewend zijn van Shownieuws.

Al met al krijg je de indruk dat geen normale journalist meer bij Hart van Nederland wil werken en DAT TREFT want uit dit bericht van gisteren blijkt dat Talpa de journalisten heeft ontslagen en daarvoor in de plaats een soort halve zolen heeft ingehuurd die zelfs bij het Huis aan Huis blaadje van Schubbekutteveen (had Hart van Nederland vroeger trouwens ook goeie repo's over, Schubbekutteveen, red.) zouden zijn weggestuurd. Het zou ons serieus niks verbazen als die bagger echt door een brak AI-taalmodel is uitgespuugd, zie ons rode-stift-nakijkmodelletje na de breek (of klik hier voor groot). Hoe dan ook: Hart van Nederland is hartstikke dood van binnen. Het is alleen nog maar even wachten tot Frans Klein (of John de Mol) er de stekker uit trekt.

