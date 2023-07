@Basil Fawlty | 29-07-23 | 19:40:

Ik zat echt te piekeren in welk album het was en het grappige is dat toen jij “Bij de Belgen” noemde, het weer helemaal helder werd.

Het was onderdeel van een mop van een Romein die met zijn vinger tegen de muur duwt en vraagt de andere legionairs wat dit is. Antwoord een Romein die een mug dooddrukt. Dan doet hij precies hetzelfde en dezelfde vraag. Irritatie want had hij toch net gezegd? Maar lacht hij “nee, een Belg die een spijker in de muur duwt.