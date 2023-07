Hahah, ik vraag me af wat voor natte kranten er bij die FunX op de readactie werken of de "werkvloer" dat je omdat je de mening van een ander dan maar schaart onder "onveilig" ofzo.

Ja, ik denk dat ze ook wel wat poep praat, maar godgloeiende... Moeten we dan maar overal mensen wegwerken die even een mening hebben die niet bevalt ofzo? Ze ziet er niet uit als een type die je na het werk achterna gaat rijden met de auto en toeterend je op de hielen zit en naschreeuwt... Kom op zeg he. Man the fuck up...

Soms heb ik toch wel spijt dat ik aan kinderen begonnen ben hoor... Als je ziet waar het met de wereld heengaat en al die ellende over werkelijk helemaal nix!! Dan had ik dus liever me goed af kunnen sluiten van al die zooi en vooral lekker kunnen doen in de vakantie waar ik zelf zin in heb... Maarja, dat gaat niet altijd want kinderen... Wees gewaarschuwd!!!