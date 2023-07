Salazar kneep een oogje dicht. Veel Joden zijn via Lissabon naar de VS gevlucht. Portugal was er wel blij mee, het waren Joden met geld. Verblijf was op eigen rekening, kwam er wat geld binnen. Het duurde wel een paar maanden voordat de hele papierwinkel in orde was om naar de VS te vertrekken. Sommigen zijn in Portugal gebleven. Zo had Portugal ook een grote vis conserven industrie, Duitse leger, maar ook de Engelsen, Franse, eigenlijk iedereen kon blikjes Sardines en Tonijn kopen. De Portugees verkocht aan iedereen.