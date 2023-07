Ricciardo werd daar gehaald als 7-voudig GP winnaar om McLaren op sleeptouw te nemen, terug richting de top. Daar is Ricciardo simpelweg niet in geslaagd. In zijn eerste seizoen weliswaar, met mazzel, 1 GP gewonnen, maar voornamelijk door broekie Norris om de oren gereden.

Dat lag waarschijnlijk deels aan dat de McLaren niet zo goed bij Ricciardo zijn rijstijl paste en een afnemend zelfvertrouwen bij Ricciardo zelf.

Toen was het huwelijk gewoon over en mocht Ricciardo met behoud van zijn laatste jaarsalaris over zijn toekomst na gaan denken.

Niks vreemds voor de wereld van F1 en zeker geen raar politiek spel.

Nyck de Vries is een coureur van wereldformaat. Wereldkampioen karting, F2 kampioen, Formule E kampioen, mooie successen in de Endurance racerij. Wat hij vorig jaar op Monza flikte met de Williams was fenomenaal.

Dit jaar heeft hij alles tegen gehad. Een hok van een auto, de slechtste van het veld, een teamgenoot die ook snel is maar wel al 2 jaar binnen het team, te hoge verwachtingen op te korte termijn, kritiek op zijn positie in de pers na slechts een handvol races, een teamtop (Marko met name) die het niet voor hem opneemt maar er in mee gaat...

En als aller belangrijkste, dat binnen een team waar het organisatorisch rommelt en waar met harde hand nieuwe piketpaaltjes voor de toekomst geslagen worden.

Exit de Vries, helaas.