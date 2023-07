Hierboven, een pica van een uitermate charmante hermaak van de befaamde Renault 5 Turbo op het Goodwood Festival of Speed. Helemaal elektrisch, zoals veel custom- en prototype ontwerpen tijdens het weekend. Onder deze link: Volkswagen-baas Thomas Schäfer die vreest dat de Euro 7-normen (nieuwe auto's moeten vanaf 2035 uitstootvrij zijn) zal leiden tot productiedaling en baanverlies in heel Europa. Hij deed daarover afgelopen week een Weckruf in een Brandrede, om het maar in dreigend Duits te houden. In het Engels: "The roof is on fire."

Tegelijkertijd kampen VW maar ook Audi, Mercedes, Porsche, Renault, Cupra en Tesla met een crashende vraag naar EV's. Tesla maakt z'n auto's mede daarom steeds minder duur, maar merken als VW krijgen het niet voor elkaar om op korte termijn goedkope(re) EV's te bouwen. Inflatie in de boodschappenmand en stijgende stookkosten remmen de behoefte aan steil geprijsde stekkerbakken. Ondertussen worden subsidies en belastingvoordelen op EV's afgebouwd, dat helpt ook niet. Cijfervoorbeeld: de VW ID.4 telde 75.000 bestellingen in 2022, dat zakt dit jaar naar 20.000.

De elektrische prototypes op Goodwood - er is zelfs een Dakar-EV - laten zien dat de toekomst nog steeds elektrisch kan zijn, maar de hypepudding is ingezakt. Prijs te hoog, (fiscale) voordelen te klein en langzaam wordt de duurzaamheid van productie en grondstoffen (of het gebrek daaraan) eerlijker gewogen, zoals recentelijk door autoliefhebber Rowan Atkinson, ook altijd aanwezig op Goodwood. En terwijl we dit tikken, rijdt Sebastian Vettel in zijn FW14B, de originele Williams waarmee Nigel Mansell in 1992 wereldkampioen F1 werd, de heuvel op. Subtiel verschil met 1992: de bolide rijdt op synthetische brandstof.

