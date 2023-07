Groetjes vanaf Goodwood waar het dit weekend therapeutisch genieten is voor petrolheads met de beste twee- en vierwielers ter wereld op de oprit van een excentrieke Britse aristocraat. Tijdens het Goodwood Festival of Speed verzamelen de nieuwste supercars, de mooiste klassiekers en meest iconische racers zich voor een lang weekend ongestoord gaspedaal trappen. Het is die heerlijke Groenlinks-nachtmerrie die compenseert voor een F1-loos weekend. Geen toeval overigens, want de hertog van Richmond nodigt de F1-teams en -rijders graag uit op zijn feestje voor bandenrokende demo's en dan is het handig als ze niet te druk zijn met achter Verstappen aanrijden in afwachting van het zoveelste onvermijdelijke Wilhelmus. Het is allemaal live te volgen via de bovenstaande livestream vol met heerlijke automotive-ASMR van onder andere brullende V8's en gillende V12's. En ja, er gaat er wel eens eentje rechtdoor waar een bocht zit en er stuitert wel eens een wiel het publiek in, maar zonder risico zou het niet leuk zijn. Wat er wanneer rijdt, ziet u hier en voor de rest is het een kwestie van achterover leunen en genieten van waanzinnige wielen. Vol gas!

Leuk voor erbij, maar heeft u hem ook in GS-roze?

Ook een heerlijke herriemaker