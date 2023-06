Rowan Atkinson, bekend grappenmaker, voorstander van VvMU, allround legende en natuurlijk een OUDE WITTE MAN, heeft ook wat te zeiken over elektrische auto's en dat is een prima zondagavondhaakje voor een beetje auto-geouwehoer.

En nee, hij zanikt niet omdat ie een oude witte man is die geen afscheid wil nemen van z'n beroemde gele Mini: hij kocht z'n eerste hybride 18 jaar terug en z'n eerste full electric al 9 jaar terug: "Electric vehicles may be a bit soulless, but they’re wonderful mechanisms: fast, quiet and, until recently, very cheap to run." Maar hij is toch teleurgesteld in het mobiliteitsproduct omdat ze - volgens Volvo - tot wel 70 procent vervuilender zijn om te producteren dan fossiele verbrandingsvoertuigen. Omdat ze voor hun accu's op lastig te winnen grondstoffen moeten leunen, zoals kobalt uit Afrika die door kinderhandjes wordt gewonnen, of lithium waar in het oosten van Oekraïne oorlog over wordt gevoerd en waar in Portugal hele dorpen voor van de kaart geveegd gaan worden. Lekker duurzaam!

Wat Atkinson betreft, blijven we wat langer doorrijden in de bestaande vloot (die duurzamer en al vele malen schoner is dan wat er in de vorige eeuw gebouwd werd) en wachten we op waterstofmotoren en de synthetische brandstoffen die de F1 vanaf 2026 verplicht stelt (en daarom vanzelf zal doorwerken in de hele auto-industrie, want de F1 is geen sport, het is een cult-lab voor automobiele ingenieurs). Toyota was het al eerder met Mr. Bean eens: EV's vragen te veel van het klimaat, hebben hun duurzaamheid nog niet bewezen en zijn in tegenstelling tot goed doorontwikkelde verbrandingsmotoren vooral op de tweedehandsmarkt een enorm financieel risico vanwege die peperdure accupakketten. En tot slot is de EV nog een product in ontwikkeling dat van accubereik tot laadmethodiek nog lang zijn final stage niet bereikt heeft. Maar gelukkig heeft Nederland in 2030 het beste laadpaalnetwerk ter wereld. Mooi op tijd voor de overstap op waterstof en synthetische brandstoffen!

Wordt beter, is nog lang niet af