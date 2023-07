Met afstand het schokkendste afscheid van deze Haagse week: Liane den Haan stapt uit het hol van de leeuw wat ze de politieke arena noemen. Dat betekent dat de vorig jaar door haar opgerichte partij 'Goud' nu zonder boegbeeld komt de zitten. Zonder anker. Zonder houvast. Zonder haan. Een aardverschuiving in het politieke landschap zonder weerga. Uiteraard spelen ook de bedreigingen een rol, met name voor de moeder van Den Haan (?, red.), die bij haar in huis woont. Nederland verliest een aimabele, constructieve en bevlogen politica, die niet voor niets twee jaar op rij in de top-20 van de Nationale Politieke Index eindigde, maar Nederland verliest bovenal een echt Mens. Hoewel, we zien haar vast nog wel eens ergens terug. Het is goed zo!