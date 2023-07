Als Minister van Financiën vond ik Hoekstra nog enigszins te pruimen, totdat hij bij de Italiaanse Euro crisis zijn ruggengraat verloor. In zijn nieuwe functie op BuZa en als lijsttrekker van het armlastige CDA kwam de aap uit de mouw; Hoekstra is een slappeling van grote omvang. Dat het CDA dit zo lang heeft laten doorsudderen bewijst dat het met die partij inderdaad is gedaan. En als kers op de taart, het was Hoekstra die opdracht heeft gegeven om Omtzigt, die het CDA en de coalitie niet meer wenste te steunen, een functie elders toe te dienen. Hoekstra is de heelmeester die stinkende wonden achterlaat. Gelukkig ruimt hij zichzelf op en daar is niets aan verloren.