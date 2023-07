RIP Checo, shout out to his family

Best verrassend: de McLarens vanaf plek 2 en 3 achter Max "Who ruins everything for everybody" Verstappen. Hamilton op veilige afstand om Copse-crashes te voorkomen. Britse commentatoren die zelfs de stewards van Silverstone de beste van de hele wereld vinden. Perez die een soort Mexicaanse vloek over zichzelf heeft afgeroepen door hardop te denken dat ie kampioenskansen had. Albon die in een Williams de snelste van het veld is op de rechte stukken maar ja, een circuit heeft nou eenmaal ook bochten. En Zak Brown die iedereen kapotknuffelt die hij tegenkomt dit weekend. Red Bull blijft dominant maar de rest maakt het gat langzaam kleiner en Silverstone is sowieso nooit saai. It's lights out, AAWG...

...en Brad Pitt leidt de eerste ronde van de race!?!?!?

Verpest Max het ook voor Perez...?