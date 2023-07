:

En allemaal die "tradities" komen uit de 19e Victoriaanse eeuw (de eeuw voor geschiedvervalsing) en hangt samen van onzin en leugens maar men vond het mooi toen. Robin Hood? gaf aan armen? Bullshit. Was een ordinaire "highway" dief die alles zelf hield. Ivanhoe? Bullshit. Marie Antoinette cake varhaal? Bullshit, dook pas voor het eerst op in 1835 in de Engelse tabloids (bijna 50 jaar na haar dood), maw heeft ze nooit gezegd maar anti Frans sentiment bij de pers toen en men moest verkopen, analoge clickbaits dus en is blijven plakken.

Onzin voorbeeld:

"To the left at the coronation we see the deputy chief whip of the fourth room in Buckingham palace of which the story goes that he is a far descended of 9th century Viking king Kanut who resided in West Sussex which then was at war with Queen Cunt of Cumbria. The sword he is carrying is, according to legend, the sword which king Nitwit used at the 1123 Battle of Shitvil at the Tyne where king Richard the 3rd had an unfortunate death but whose great/great/great/great/great grandson is now the Conservative mp for Wankvil upon Thames.

Dat werk dus.

(namen zelfbedacht natuurlijk)