Zomaar even drie willekeurig dingen die in de afgelopen 24 uur onder vuur werden genomen door natuur- en klimaatgekkies. Actievoerders die niet rusten tot werkelijk ieder druppeltje levensgeluk uit de normale burger is geperst ten behoeve van hun eigen geveinsde morele superioriteit. Ze trachten echt alles dat plezier brengt in het leven te verbieden, verstoren of vernielen en verwachten vervolgens dat wij dankbaar zijn voor hun inzet. Een greep uit het afgelopen etmaal: Een dierenvriend probeert het concert van Rammstein in Groningen te verbieden, want zielig voor vogeltjes. Extinction Rebellion sloopt golfbanen, omdat het te weinig regent. En een hardloopwedstrijd in Stockholm werd verpest door klimaatidioten op de baan, omdat (nog opzoeken wat hardlopers verkeerd doen in het leven, red.). Wij snappen wel dat de Britse politie vanaf nu harder mag ingrijpen bij ordeverstoringen van deze diepongelukkige klimaatdementors. Klaar nu met het creëren van awareness voor een kwestie waar iedereen al van weet. Klaar met het verpesten van andermans plezier ter streling van de eigen klimaatpik. Laten we afspreken dat alleen installateurs van zonnepanelen, wetenschappers die synthetische brandstoffen ontwikkelen en andere hardwerkende oplossingsdenkers zich voortaan klimaatstrijders mogen noemen, de rest zijn aandachtseisende pleziersponzen die zich enkel druk maken om het eigen schuldgevoel.

Tomatensaussukkels