Landgenoten. Het is FEEST vanmiddag. Nu is de tijd om de Miele aan te slingeren, de vaatwasser aan te knippen, uw dekbed in de AEG-droger te proppen, uw Magic Wand & overige bipsbrommers aan de lader te leggen, uw KIA Niro in te pluggen. Tour de France kijken op alle beeldschermen in uw huis. De 300 watt tafelventilator buiten te zetten tegen de harde wind, alle accu's van uw Stihl en Husqvarna tuingereedschap op te laden. Gewoon de Airfryer een uurtje of drie laten loeien op 200 graden. Gloeilampies in de led-verlicbting draaien en aanknippen & de omgekeerde strijkijzer gebruiken als warmhoudplaatje voor de zondagscroissants. Klik klik klik & lalala GELD.