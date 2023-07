Weet u wat ook serieus goor is? Die maaltijdbox achterop de scooter van de bezorger. Die zit namelijk vól met bacteriën. Niet dat u een hygiënisch hoogtepuntje had verwacht van pizzabakker Achmed van De Piramide. Achmed gaat tussen het pizza's bakken door pissen zonder na afloop z'n handen te wassen, z'n stinkende zweet druppelt op het deeg, De Piramide kreeg een keer bezoek van Rob Geus (man man man), in de zaak lopen meer muizen dan bezoekers en de stukjes kip voor de Pizza Piramide Speciaal liggen gewoon de hele dag buiten de koelkast in de brandende zon te wachten om u campylobacter te geven. Dat wil zeggen: griepaanvallen en dagelijks twintig wc-bezoekjes uit de hél. Maar ja, Achmed kan wél pizza's bakken. En dan begint de ellende pas. De pizza's gaan mee met Nahel, iemand die eerlijk zijn geld verdiend met het bezorgen van pizza's. Nahel pakt van iedereen kleingeld aan. Bijvoorbeeld van Klaas, die zijn kont aan het afvegen was, en toen ging zijn hand per ongeluk door zijn reet. Vervolgens belde Nahel aan. Dus Klaas snel van de plee af, zijn hand in de geldpot, dat geld werd als een hoopje in de handen van Nahel gekwakt. Die spoedde na de bezorging van Klaas' pizza nog even langs het fietsenhok, alwaar Samantha op 'm stond te wachten. Ze was haar sleutels kwijt en Nahel moest ze zoeken. Terug in de pizzeria pakte Nahel jouw pizza (inmiddels met een miljoen vliegeneitjes in het shoarmavlees, want je pizza lag twintig minuten op de balie af te koelen omdat Nahel bezig was met Samantha) aan, stopte 'm in een doos. En hup, achterin de box van de scooter. EN DIE MAALTIJDBOX BLIJKT DUS GOOR!!! "In één zo’n maaltijdbox, op het oog en qua geur schoon, bleken ruim 200 kolonies bacteriën te huizen. Dat is, zo schrijft Gambero Rosso, drie keer zoveel als op de vloer van een restaurant mag worden aangetroffen bij een hygiëne controle. Een restaurant met zoveel bacteriën op de vloer zou subiet gesloten worden, een koerier met zoveel bacteriën in zijn box, waar direct voedsel op geplaatst wordt, mag gewoon blijven rijden." Okee wat zullen vanavond eens gaan vreten?