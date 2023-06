Hoera! De enige Nederlandse racedag van het jaar waar nog echte fans samenkomen, en niet die gare mix van half Purmerend Overwhere en Dongen-West die in een combine van ellende vacuüm is getrokken in de slang van Max Verstappen, met z'n rijdende stofzuiger. Bovendien is het in de hoofdstad van Drenthe veel gezelliger dan in het bloedsaaie Zandvoort: de TT Assen! Meer dan 100.000 fijne mensen langs de baan, maar het is natuurlijk pas écht leuk op de campings en tijdens het festival, waar we Tom Staal in een ver verleden ook eens naartoe hebben gestuurd, toen z'n lichaam (en z'n lul) nog niet gemold was door allerhande ongemakken. ENFIN, vandaag racedag. In de Moto3 start Collin Veijer op P9, in de Moto2 start Zonta van den Goorbergh (onze Max Verstappen op 2 wielen) op P23 - hij reed z'n fiets deftig in de kreukels in de trainingen. Voor de MotoGP hebben wij Nederlanders alleen maar bewondering. Hup Drenthe! Hele dag LIVE op NPO1 & Ziggo.

UPDATE - ONZE Collin Veijer op P7 in de Moto3

Geen Marcrash

Flits