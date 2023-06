"Wilde" Dingo's zoals hier op K'gari zijn ook echt op zijn gevaarlijkst. Geen angst voor mensen, ze komen gewoon op het makkelijke vreten af. En wanneer ze het niet krijgen pakken ze het gewoon, daar zijn ze wild genoeg voor.

Som gebeurt dat ook met beren in de VS of Canada, in de buurt van populaire picknickplekken. De beer raakt iets teveel gewend aan de catering en blijft dan terugkomen. Meestal wordt de beer dan gevangen door de park services en een paar honderd kilometer verder vrijgelaten.

Fraser island is wel het grootste zandeiland ter wereld, maar in de bredere context stelt het niet veel voor. Die dingo's blijven de mens opzoeken en waar mensen zijn is nu eenmaal vreten.